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Hidayet Türkoğlu, kadın basketbol ekiplerinin temsilcileriyle buluştu
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.TBF'den yapılan açıklamada, kulüp temsilcileriyle gerçekleştirilen...
Spor 02.10.2019, 16:58
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda yeni sezon öncesi yetkililerin görüşleri ile projelerinin dinlendiği ve fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Kadın basketbolunun ve kadın basketboluna yatırım yapan kulüplerin katkılarının Türk sporu açısından çok önemli olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak kulüplere gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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