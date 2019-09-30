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Hikmet Karaman istifa etti
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti.
Spor 30.09.2019, 18:43
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman’ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman’ı istifaya davet etmişti. Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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