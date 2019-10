Hüseyin Yücel: "Proje anlatan tek aday Serdal Adalı"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesinde yer alan Hüseyin Yücel, seçime yönelik özel açıklamalarda bulundu. Başkan adaylarından yalnızca Serdal Adalı’nın proje anlattığını ve çözüm ürettiğini ifade eden Yücel, "Elimizi taşın altına koymaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı’nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yapılacak olan projeler ve mali sıkıntılarla ilgili çözümlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ta mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Hüseyin Yücel, "Ne kadar çok, karamsar bir tablo gözükmüyor desek de çok pembe tablo da yok. 4 aday çıktı, 1 aday çekildi. Böyle bir tabloda 3 aday çıkması Beşiktaş’ın sahipsiz kalmayacağını, büyük bir kulüp olduğunu gösterdi. Biz Serdal ağabey ile Fikret Orman döneminde 1 sene görev aldık. Serdal başkan, ’Beraber olalım, bana destek ol’ dedi. ’Siz öyle diyorsanız, ben de elimi taşın altına koymaktan kaçınmam’ dedim. Bundan dolayı beraber yürüyoruz. Ben Serdal başkanı çok eski tanımıyorum, yeni dönemde tanıştık. Hatta o camianın içindeyken ben belki tribünde bile değildim, çocuktum. Camianın içerisindeyken daha sonra taraftar oldum. Benim gördüğüm Beşiktaş’ın en büyük ihtiyacı taraftarıyla, camiasıyla, oyuncusuyla ve teknik heyetiyle çok acilen bir şekilde birleşmeye ve kenetlenmeye ihtiyaç olduğu. Bunu da samimi olan, başka planları olmayan, sadece Beşiktaş için varını yoğunu ortaya koyacak bir başkan adayının başarabileceğini düşünüyorum. Ben de Serdal ağabeyin samimi duruşunu gördüm. Bundan dolayı da bana teklif ettiği için kabul ettim" diye konuştu.

Göreve geldikleri vakit hangi pozisyonda olacağını hiç konuşmadıklarını belirten Yücel, "Bir görev dağılımı olacaktır. Beni nerede konumlandırırsa ben elimi taşın altına koymaktan kaçınmam. Neresi olursa olsun Beşiktaş için beraber çalışmaya başlayacağız. İlk etapta camianın kenetlenmesi için herkesin çalışması lazım" şeklinde konuştu.

Tribünden geldiğini açıklayan Yücel, "Biz de tribünden geliyoruz. Çoğu ağabeylerimiz de tribünden geliyor. Karşı rakiplerde de aynı şekildedir. Maalesef televizyonlarda Beşiktaş ile ilgili çok karamsar bir tablo çiziliyor. Geldiğimiz nokta, oynadığımız futbol ve alınan sonuçlar bizi üzüyor ama tablo da ortada. Eğer taraftarımız; takımına, yeni seçilecek yönetime, hocasına sahip çıktığı takdirde, stadımızdaki atmosferimizi 2-3 yıl öncesine taşıdığımız takdirde, Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır. Beşiktaş’ın her sene transferleri olur ama her sene en büyük transferi taraftarıdır. Kendi taraftarı inanır ve isterse Beşiktaş şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olur. İstemezse de Neymar’ı, Ronaldo’yu getirelim, yine de sonuç elde edemeyiz. Bunun en büyük örneğini geçtiğimiz 4-5 senede yaşadık. Statsız, 45-50 milyon Euro’luk kadro ile 2 sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’deki rekor başarı ile gruplardan çıktık. Ama ertesi sene 110 milyon Euro’ya yakın kadro ile 4. bitirdik. Bu iş Beşiktaş camiasında sadece ekonomi ve futbolcuyla bitmiyor. O yüzden taraftar takımına sahip çıksın diyorum" ifadelerini kullandı.