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İAÜ Karate Takımı Avrupa’da üçüncü oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Karate Erkek Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçekleştirilen ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversiteler arası Karate Şampiyonası’nda genel klasmanda takım halinde üçüncü oldu.

Spor 04.08.2019, 15:17
İAÜ Karate Takımı Avrupa’da üçüncü oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Karate Erkek Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçekleştirilen ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversiteler arası Karate Şampiyonası’nda genel klasmanda takım halinde üçüncü oldu.

Lütfullah Teber, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi’den oluşan İAÜ Karate Kata Erkek Takımı, tatamide Polonya’nın Poznan Teknoloji Üniversitesi ve İspanya’nın Valencia Üniversitesi’ni 23,4 puanla geçerek adını finale yazdırdı. Finalde İstanbul Ticaret Üniversitesi ile karşılaşan İAÜ Karate Kata Erkek takımı 24,68 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Kata ferdi kategoride Kutluhan Duran, kumitede ise 60 kiloda Fuat Demirel ve +84 kiloda Mehmet Usda Avrupa ikincisi unvanına sahip oldu. İAÜ Karate Erkek Takımı bu sonuçlarla toplamda Avrupa üçüncülüğü unvanına uzandı. Böylece İAÜ, Tenis Kadın Takımı’nın Avrupa şampiyonluğu ve Voleybol Kadın Takımı’nın Avrupa ikinciliğinden sonra EUSA şampiyonalarındaki üçüncü derecesini elde etmiş oldu.

"BÜYÜK BİR GURUR"

İAÜ Karate Kata Erkek Takımı’nın başarısını değerlendiren İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; “EUSA şampiyonalarında üçüncü kupayı üniversitemize taşıyor olmamızın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Türkiye’yi teniste, voleybolda ve şimdi karatede podyuma taşımak büyük bir gurur. Öğrencilerime ne kadar teşekkür etsem azdır” ifadelerini kullandı.

"TÜRK KARATECİLERİ AVRUPA’NIN EN İYİLERİNDEN"

İAÜ Karate Erkek Takımı Antrenörü Ercan İnce, “Bir yıldır verdiğimiz emekler bugün bize Avrupa derecesi olarak döndü. Katada bir Türk üniversitesiyle final oynamaktan büyük gurur duyduk. Türkiye karatede Avrupa’ın en iyilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı” şeklinde konuştu.

(İHA)
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