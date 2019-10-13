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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Önder, paralel aletinde gümüş madalya kazandı.
İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti
Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı. Çolak, Tokyo 2020 için de kota kazandı.
Spor 12.10.2019, 23:53
Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı. Çolak, Tokyo 2020 için de kota kazandı.
Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı da elde etti.(İHA)
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