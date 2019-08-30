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İlk 20 dakika golsüz bitti

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

Spor 30.08.2019, 20:57
İlk 20 dakika golsüz bitti
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Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

(İHA)
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