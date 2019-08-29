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İlk 20 dakika golsüz bitti

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

Spor 29.08.2019, 20:56
İlk 20 dakika golsüz bitti
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunan ekibi AEK’yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

(İHA)
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