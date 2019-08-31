İlk yarı Antalyaspor’un üstünlüğüyle bitti
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını ev kırmızı-beyazlı ekip 1-0 önde tamamladı.
Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Maçın ilk yarısını ev kırmızı-beyazlı ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.
16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.
36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Ali Turan x, Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Erdon Daci xx, Jevtovic xx, Bajic x
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Mücahit Can Akçay, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Faruku Miya, Alper, Ali Yaşar, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Angelo xx, Bahadır xx, Sangare xx, Doğukan xx, Ufuk xx, Aatif xx, Fernando xx, Serdar Özkan xxx, Blanco xx
Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Fredy, Hakan, Gelson Dala
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Serdar Özkan (dk. 16 pen.)(Antalyaspor)(H.İbrahim Parlak - Mustafa Uslu/İHA)
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