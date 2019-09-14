İlk yarı Gazişehir Gaziantep’in

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 4. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ani gelişen Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahasına giren Kayode, Vida tarafından düşürülünce hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Vida ise kırmızı kart gördü.

7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Twumasi kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0

20. dakikada ani gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Kayode’nin boş noktadaki Twumasi’ye attığı pas kaleci Karius’ta kaldı.

23. dakikada N’Koudou’nun ortasında ceza sahası içinde Diaby’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

26. dakikada Twumasi’nin yakın mesafeden yaptığı vuruş direkten döndü.

30. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan bomboş Twumasi topu istediği gibi vuramayınca Gazişehir bir gol fırsatından yararlanamadı..

32. dakikada ceza sahası içerine çalımlarla giren Oğuz’un sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.

35. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Caner’in sert şutunu kaleci Günay çeldi.

42. dakikada Beşiktaş orta sahasında kaybedilen topun ardından gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Kayode’nin şutu az farkla auta gitti.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Alin Toşca xx, Morais xx, Pappy Djilobodji xx, Güray Vural xx, Tetteh xx, Diarra xxx, Twumasi xxx, Kayode xxx

Yedekler: Lodygin, Ulaş Zengin, Furkan Soyalp, Kubilay, Kenan Özer, Raman, Olkowski, Mehmet Erdem, Muhammed, Pawlowski

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Loris Karius xx, Gökhan Gönül xx, Domagoj Vida ?, Victor Ruiz xx, Caner Erkin xx, Elneny xx, Dorukhan Toköz xx, Adem Ljajic xx, N’Koudou xx, Diaby xx, Güven Yalçın xx

Yedekler: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Muhayer, Necip, Atiba, Umut Nayir, Boyd

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Twumasi (dk. 7 pen.) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı kart: Vida (dk. 5) (Beşiktaş)

Sarı kart: Diarra (Gazişehir Gaziantep)

(Said Vakkas Yağcı-Lider Olgun/İHA)