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İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Spor 21.09.2019, 16:19
İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Hajradinovic’in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe’nun yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego’nun köşeye etkili şutunu kaleci Fatih iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic’in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam’a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffen, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu’nun ara pasında Blanco’nun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam’ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic’in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe’nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler xx, Samet Çavuş xx, Özgür Ertem xx

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Popov xx (Fernandes dk. 28 x), Veysel Sarı xx, Ben Youssef xx, Hafez xx, Aytaç Kara xx, Khalili xx, İlhan Depe xx, Hajradinovic xx, Quaresma ? (Pavelka dk. 16 x), Thiam xx

Yedekler: Ramazani Veigneau, Özgür Çek, Uğurcan Yazgılı, Sadiku, Heintz, Azad, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır Öztürk xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Ufuk Akyol xx, Fernando xx, Mukairu xx, Chahechouhe xx, Serdar Özkan xx, Blanco xx

Yedekler: Ferhat, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Bünyamin, Amilton

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)
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