İlk yarıda gol yok
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Cenk’in rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
36. dakikada sol taraftan Memushaj’nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Djimitsi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
45+5. dakikada ceza yayı önünden Manaj’ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert, kornere çeldi.
Stat: Şükrü Saracoğlu
Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx, Merih xx, Umut xx, Ozan xx, Mahmut xx, Emre xxx, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk x, Burak xx
Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Okay, Ömer, Yusuf, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz, İrfan Can
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx, Çikalleshi xx, Manaj xx, Memushaj xx
Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Balaj, Seferi, Roshi, Abrashi
Teknik Direktör: Edoardo Reja
Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk) Merih, Kaan (Türkiye)(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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