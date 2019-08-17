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İlk yarıda tek gol var

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 1. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 17.08.2019, 22:55
İlk yarıda tek gol var
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 1. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Beşiktaş’ın sol kanattan gelişen atağında Güven’ın pasında ceza sahası içerisindeki Quaresma’ya gönderdi. Quaresma’nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Samassa topu çıkarmayı başardı. Dönen topu Boyd yeniden kaleye göndermek istedi, top direğin yanından dışarı çıktı.

16. dakikada Erdoğan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan, Yatabare sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Utku topa hakim oldu.

23. dakikada Mert’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yatabare topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Caner çizgi üzerinde topu çıkarttı.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Mert, kale önüne topu ortaladı. Yatabare’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Utku topu çıkartmayı başardı.

25. dakikada Dorukhan ceza sahasının dışından, uzun bir mesafeden topu kaleye gönderdi. Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

30. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan’ın pası ile topla buluşan Ziya, topu ön direğe ortaladı. Mert’in dokunuşu ile top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Goiano’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda top kaleci Utku’nun kucağında kaldı.

35. dakikada Caner’in uzun pasında Quaresma topu Gökhan’a gönderdi. Gökhan’ın yaptığı ortada Boyd topa dokundu. Top üstten dışarı çıktı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Ali Saygın Ögel xxx, Samet Çavuş xxx

Sivasspor: Samassa xx (Muammer dk. 45 ?), Ziya xx, Aaron xx, Caner xx, Marcello xx, Cofie xx, Mert xxx, Hakan xxx, Erdoğan xxx, Yatabare xxx, Emre xx

Yedekler: Kone, Uğur, Papp, Fernando, Hugo, Rybalka

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Utku xx, Caner xx, Ruiz xx, Vida xx, Gönül xx, Medel xx, Dorukhan xx, Quaresma xx, Ljajic xx, Body xx, Güven xx

Yedekler: Douglas, Mehmet, Oğuz, Orkan, Necip, Muhayer, Pedro

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Mert (dk. 30) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ziya, Mert (Sivasspor), Body, Ljajic (Beşiktaş)

(Onur Erden - Oğuzhan Sarzep /İHA)
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