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İlke Özyüksel, Budapeşte'de olimpiyat vizesi arayacak

- 2019 Avrupa Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda büyükler dünya rekorunu kıran milli pentatloncu, 2-8 Eylül'de Macaristan'da düzelenecek Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almak için mücadele edecek

Spor 29.08.2019, 15:36
İlke Özyüksel, Budapeşte'de olimpiyat vizesi arayacak


İSTANBUL (AA) - İngiltere'de bu ay düzenlenen Avrupa Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda büyükler dünya rekorunu kıran İlke Özyüksel, 2-8 Eylül'de Macaristan'da düzelenecek Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu İlke Özyüksel, Budapeşte'de düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak için yarışacak.

Şampiyonada ilk 3'e girme başarısı gösteren sporcular, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarına vize almaya hak kazanacak.

Büyükler kategorisinde yapılacak şampiyonada Türkiye'yi modern pentatlon milli sporcularından İlke Özyüksel temsil edecek.

2020 Tokyo'ya katılım için kota almayı hedefleyen milli sporcu, 6-11 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Avrupa Kıtası Kota Müsabakası'nı 20’nci sırada tamamlayarak kota alamamış, fakat koşu ve atış kombinasyonunda gösterdiği performansla büyükler dünya rekorunu kırarak tarihe geçmeyi başarmıştı.

#2019 Dünya Şampiyonası #İlke Özyüksel #Modern pentatlon #Pentatlon #Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu #Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu
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