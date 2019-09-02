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İlke Özyüksel olimpiyat kotası için yarışacak
ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.
Spor 02.09.2019, 09:05 02.09.2019, 11:44
ANKARA (AA) - Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.
Başkent Budapeşte'deki şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel temsil edecek. Şampiyonada İlke, ilk 3'e girmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanacak.
İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, laser-run ve binicilik müsabakalarında kota mücadelesi verecek. Milli sporcu, ilk müsabakasına 4 Eylül Çarşamba günü yüzme, eskrim ve laser-run branşlarında çıkacak.
Şampiyona, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.
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