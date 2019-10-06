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İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti

İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti.

Spor 06.10.2019, 21:04
İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti

İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu istifa etti.(İHA)
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