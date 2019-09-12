İnegöl Belediyespor'da transfer
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan smaçör Oğuzhan Doğruluk ve orta oyuncu Emre Tayaz'ı transfer etti.
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası'ndan smaçör Oğuzhan Doğruluk ve orta oyuncu Emre Tayaz'ı transfer etti.
İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Altuntepe, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, transferlere devam ettiklerini söyledi.
Başarılı olacak bir kadro kurmaya çalıştıklarını belirten Altuntepe, "Oğuzhan 40 kez milli takım formasını giydi, gençler Türkiye şampiyonluğu, okullar arası dünya şampiyonluğu dereceleri var. Emre de Fenerbahçe, Bornova Anadolu Lisesi, Ziraat Bankası takımlarında oynadı ve CEV Cup ikinciliği var. İnegöl Belediyespor'a başarılar katacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.
Yeni transferler Oğuzhan ve Emre ise takım olarak başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
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