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İnegöl Belediyespor'da transfer
- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'den pasör Vefa Yılmaz ve smaçör Turgay Doğan'ı kadrosuna kattı
Spor 04.09.2019, 16:26 04.09.2019, 17:19
BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'den pasör Vefa Yılmaz ve smaçör Turgay Doğan'ı transfer etti.
Kulüp başkanı Rıdvan Kocaağa, İnegöl Belediyespor tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, sezon öncesi hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
Vefa Yılmaz ise geleneği ve başarıları olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu anlattı.
Turgay Doğan da "İnşallah İnegöl Belediyespor için bu sene çok daha güzel olur. Bizler de geldik, inşallah takıma katkımız olur." diye konuştu.
Törende oyuncular, kendilerini Bursa temsilcilerine bağlayan sözleşmeleri imzaladı.
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