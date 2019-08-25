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İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon’da
Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon’a geldi. Oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.
Spor 24.08.2019, 23:32 24.08.2019, 23:42
Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon’a geldi. Oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.
(Gökmen Şahin/İHA)
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