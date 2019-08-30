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Inter, Sanchez'i kiraladı
- İtalyan temsilcisi, Manchester United'da forma giyen Sanchez'i bir yıllığına kiraladı
Spor 29.08.2019, 21:01 30.08.2019, 08:44
İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Manchester United forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Sanchez, 2008-2011 yıllarında da Serie A takımlarından Udinese'de oynamıştı.
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