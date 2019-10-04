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IOC Başkanı Bach'tan "Salazar" çağrısı

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach: "(Antrenör Alberto Salazar'a, doping nedeniyle verilen 4 yıllık ceza) Bu olay, çok endişe verici ve üzücü. WADA'nın dosyayı inceleme altına alarak atletizmde doping yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt bulacağından eminim"

Spor 04.10.2019, 13:58
IOC Başkanı Bach'tan
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ANKARA (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, doping ihlali nedeniyle spordan 4 yıl men cezası alan ABD'li antrenör Alberto Salazar'ın çalıştırdığı sporcular hakkında soruşturma açılması için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) çağrıda bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Bach, Salazar'a verilen cezanın atletizmde doping iddialarını yeniden gündeme getirdiğini hatırlatarak, "Bu olay, çok endişe verici ve üzücü. WADA'nın dosyayı inceleme altına alarak atletizmde doping yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt bulacağından eminim. IOC, WADA'ya bu konu hakkında soruşturma açılması için mektup da yazacak." ifadelerini kullandı.

Salazar'ın doping programını yürüttüğü dönemde çalıştırdığı sporcuların zan altında kaldığını vurgulayan IOC Başkanı Bach, "Rapora göre, Salazar ile çalışan atletler, kendilerine verilen maddeler konusunda bilgi sahibi değil. Ceza verilmesi için sporcunun dopingli madde kullandığını bilmesi gerekiyor. WADA'nın bu sorulara kesin cevaplar bulacağından şüphemiz yok. WADA'nın soruşturma sonuçlarına göre biz de dosya hakkında kararlar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA), 4 yıl süren soruşturma ve iki yıllık mahkeme sürecinin ardından hafta başında aldığı kararla, doping programı yönetme ve sporcuları yasaklı maddeye teşvik etme gerekçeleriyle ABD'li antrenör Alberto Salazar ve ekibinde yer alan Dr. Jeffrey Brown'a spordan 4 yıl men cezası vermişti.

Alberto Salazar, Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah'ın 4 olimpiyat, 6 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu yaşadığı 2011-2017 yılları arasında antrenörlüğünü üstlenmişti.



#Alberto Salazar #Dünya Dopingle Mücadele Ajansı #Thomas Bach #Uluslararası Olimpiyat Komitesi
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