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İrem Karamete'den bronz madalya

İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci İrem Karamete, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya...

Spor 08.09.2019, 19:38 08.09.2019, 20:51
İrem Karamete'den bronz madalya
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İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci İrem Karamete, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre pul müsabakalarını 6'da 6 galibiyetle tamamlayan İrem Karamete, son 16 turunda ABD'li Erica Hooshi'yi 15-3, çeyrek finalde de Hollandalı Eline Rentier'i 15-10 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ABD'li Maia Mei Weintraub'a 15-11 kaybeden İrem, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

#eskrim #İrem Karamete #Uluslararası FIE Satellite Turnuvası
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