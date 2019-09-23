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İrem Karamete'den eskrimde bronz madalya

Milli eskrimci, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalya kazandı

Spor 22.09.2019, 22:22 22.09.2019, 23:04
İrem Karamete'den eskrimde bronz madalya
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İSTANBUL (AA) - Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 5 yapan İrem'in sırasıyla 2 Macar rakibini de yenerek çeyrek finale çıktığı belirtildi.

Çeyrek finalde Ukraynalı rakibini yenen İrem'in, yarı finalde ise Macar rakibi Fanny Kreiss'e 15-12 mağlup olduğu ve bronz madalyada kaldığı kaydedildi.

#eskrim #Flöre #İrem Karamete #madalya #Uluslararası FIE Satellite Turnuvası
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