Isaac Cofie Sağlık Kontrolünden Geçti

Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Isaac Cofie, İstanbul’da bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Ganalı futbolcu Isaac Cofie, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

(Onur Erden/İHA)