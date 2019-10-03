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Isaac Promise hayatını kaybetti
- Austin Bold Kulübü, kariyerinde Gençlerbirliği ve Trabzonspor formaları da giyen Nijeryalı futbolcunun vefat ettiğini duyurdu
Spor 03.10.2019, 20:33
İSTANBUL (AA) - Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.
2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.
Promise, geçen yıl ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer olmuştu.
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