İsmail Kartal: "Bütün planlarımız kazanmak için"
Süper Lig’in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor’da bu maçın hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Gazişehir maçınını Göztepe maçından daha etkili olacağını belirterek, "Bütün planlarımız kazanmak için. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz" dedi.
Süper Lig’in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor’da bu maçın hazırlıklar devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Gazişehir maçınını Göztepe maçından daha etkili olacağını belirterek, "Bütün planlarımız kazanmak için. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz" dedi.
"Gazişehir maçı Göztepe maçından daha etkili bir maç olacak" diyen Kartal, "Orta alanda ve hücum hattında daha süratli daha koşucu oyunları var. Tabi bunları düşünerek bunların da planlarını yaparak bu maça hazırlanıyoruz. Gönül ister ki her maçta 3 puan alalım. Kazanmak için oynayacağız, kazanamıyorsak da asla mağlup olmayacağız. Bütün planlarımız kazanmak için. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Önceliğimiz 3 puan almak" açıklamasını yaptı.
İHA)
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