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ISMF Genel Kurulu Antalya'da yapıldı
ANKARA (AA) - Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) Genel Kurulu, Antalya'da gerçekleştirildi.Türkiye Dağcılık Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda ISMF Başkanlığına 2022 yılına kadar Thomas Kahr seçildi....
Spor 01.10.2019, 11:00
ANKARA (AA) - Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) Genel Kurulu, Antalya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Dağcılık Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda ISMF Başkanlığına 2022 yılına kadar Thomas Kahr seçildi.
Genel kurulda olimpik branş olan dağ kayağının dünyada geliştirilmesi ve olimpiyatlardaki temsili konusunda görüşmeler yapıldı.
Ayrıca Türkiye'de 2020 yılında yapılacak dağ kayağı antrenör ve milli takım kamplarına ISMF tarafından antrenörler görevlendirilmesi konusunda da mutabakata varıldı.
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