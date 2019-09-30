İspanya'da hırsızların son kurbanı Casemiro

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinde forma giyen ve evi soyulan futbolcular listesine Real Madrid'de oynayan Carlos Henrique Casemiro da eklendi.

La Liga'nın 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı sırasında, eşi ve kızı içerideyken Casemiro'nun evine giren hırsızların, saat, mücevher gibi değerli eşyaları alıp çıktığı bildirildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde soyguncuların, evde bulunan Casemiro'nun eşi ve kızına zarar vermedikleri ancak her ikisinin de çok korktukları belirtildi.

Bu arada Casemiro'nun Real Madrid'den takım arkadaşı Lucas Vazquez'in eşi Macarena Rodriguez, son zamanlarda artan ve kendilerinin de mağdur oldukları hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

Yazın tatildeyken evleri soyulan Rodriguez, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Biri bitiyor diğeri başlıyor. Ne zaman evinde rahat yaşayabilirsin? Ne zaman işine rahat gidebilirsin?" diye yazdı.

Yazın evi soyulan diğer bir futbol adamı olan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'e karşı oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Casemiro'nun evinin soyulmasıyla ilgili bir soruya cevap verdi.

Zidane, "Bu olay çok kötü. Sadece futbolcularım için değil her insan için aynı. Bunlar hoş olmayan şeyler. Geçen gün Casemiro'ya oldu ve şans eseri ciddi bir şey olmadı. Olan eşyaya olsun. Umarım başka kimsenin başına gelmez." şeklinde konuştu.

La Liga'da son bir yıldır evlerine hırsız giren diğer futbolcular şunlar:, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia (Valencia), Ramiro Funes Mori, Toko Ekambi (Villarreal), William Carvalho, Joaquin Sanchez (Real Betis), Kevin Prince Boateng, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo (Barcelona), Karim Benzema, Isco (Real Madrid), Alvaro Morata (Atletico Madrid).