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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

- Bu yıl 18'incisi düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Kupası İstanbul'da başladı

Spor 28.09.2019, 15:37 28.09.2019, 16:03
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 18'incisi düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Kupası'nın ilk günü İstanbul Boğazı'nda koşuldu.

Toplamdan 8 ülkeden 80 yelkenli ile yaklaşık 800 sporcunun katıldığı organizasyonda yelkenliler Beşiktaş-Rumelihisarı parkurunda mücadele etti.

Ana teması "Temiz Deniz" olan organizasyonun startı saat 12.00'de verildi. Yarışlarda tekneler Çırağan Sarayı'nın önünden geçip Anadoluhisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdi.

Denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla koşulan yarışlarda deniz temizliği de gerçekleştirildi. Turkcell çalışanları da özel bir tekneyle boğaza açılarak bu temizliğe katıldı.

Ayrıca yarışların izleme alanları arasında yer alan Feriye Sarayı'nda denizlerden çıkarılan atıklardan oluşturulan eserler de sergilendi.

Pazar günü koşulacak yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip, 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na sahip olacak.

#Turkcell #Turkcell Platinum Bosphorus Kupası #Yelken
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