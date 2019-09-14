İstanbul Challenger’da finalin adı Istomin - Humbert
Türk tenisinin en köklü organizasyonlarından American Express İstanbul Challenger TED Open’da teklerde finalde mücadele edecek isimler belli oldu. Çiftler ana tablosu ise Kazak ikili Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov’un zaferi ile tamamlandı.
Türk tenisinin en köklü organizasyonlarından American Express İstanbul Challenger TED Open’da teklerde finalde mücadele edecek isimler belli oldu. Çiftler ana tablosu ise Kazak ikili Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov’un zaferi ile tamamlandı.
71. kez düzenlenen turnuvanın ilk tekler yarı finalinde eski şampiyonlardan Denis Istomin sahne aldı. 5 numaralı seribaşı Istomin, Hollandalı rakibi Botic Van de Zandschulp karşısında ilk seti 6-3’le kazansa da iki kez servisini kırdırdığı ikinci seti aynı skorla kaybetti. Final setinde yeniden kontrolü eline geçiren 2011 şampiyonu Özbek raket 6-3’le maça noktayı koydu. Kariyerinde 2 ATP, 12 de Challenger şampiyonluğu bulunan Istomin, bu seneki ilk kupasını İstanbul’da kaldırmaya çalışacak.
HUMBERT’E 64 DAKİKA YETTİ
Toplamda 81 bin 240 dolar para ödüllü İstanbul Challenger yarın oynanacak tekler finali ile son bulacak. Mücadele saat 15.30’da başlayacak.
ÇİFTLERDE KUPA GOLUBEV - NEDEOVYESOV’UN
Kazak ikili Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov, çiftlerde zirveye çıkan ekip oldu. Çek tandem Marek Gengel/Lukas Rosol’un sakatlık nedeniyle korta çıkamamalarının ardından, Golubev/Nedovyesov çifti finali oynamadan ortaklıklarının ikinci kupasına uzandı.(İHA)
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