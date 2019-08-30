“İstanbul, Liverpool taraftarları için özel bir şehir“
- Liverpool'un efsane eski futbolcusu Ian Rush: - (2020 Şampiyonlar Ligi finali) "Bence yeniden İstanbul'a gelmek çok özel bir durum olur. 2005 finali özeldi. Ayrıca Süper Kupa'yı da bu yıl orada kazandık. Tekrar finale uzanırsak çok fazla Liverpool taraftarının İstanbul'daki finale geleceğini düşünüyorum"
MONACO (AA) - BAYRAM ALTUĞ - İngiltere'nin Liverpool futbol takımının efsane futbolcusu Ian Rush, İstanbul'un Liverpool taraftarları için özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finali için yeniden İstanbul'a gelmeyi arzu ettiklerini belirtti.
Rush, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Liverpool'un elçisi olarak geldiği Monaco'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Gelecek yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer almayı hedeflediklerini belirten Rush, "Bence yeniden İstanbul'a gelmek çok özel bir durum olur. 2005 finali özeldi. Ayrıca bu yıl Süper Kupa'yı da orada kazandık. Tekrar finale uzanırsak çok fazla Liverpool taraftarının İstanbul'daki finale geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Rush, 1989-1990 sezonundan bu yana İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) şampiyonluğa hasret kalan Liverpool'un bu yıl hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını arzu ettiğinin altını çizdi.
Geçen sezon Premier Lig'de 96 puan toplamalarına rağmen şampiyonluğa ulaşamadıklarına dikkati çeken Rush, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken ligdeki yarış kadar zorlanmadıklarının kaydetti.
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0