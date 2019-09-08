İstanbul'da tenis heyecanı başlıyor





İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olma özelliğini taşıyan American Express İstanbul Challenger TED Open, yarın başlayacak.

TED Spor Kulübünün bu yıl 71. kez ev sahipliği yapacağı organizasyonda, erkekler tenisinin önemli isimleri korta çıkacak.

Türkiye'nin en eski uluslararası tenis organizasyonu American Express İstanbul Challenger TED Open'ın ilk gününde yarın 2 eleme, 12 ana tablo maçı oynanacak.

İlki 1946 yılında düzenlenen turnuva, geçen yıllarda olduğu gibi yine erkekler tenisinin ünlü isimlerini ağırlayacak. TED Spor Kulübü kortlarında bu yıl 71. kez gerçekleştirilecek 81 bin 240 dolar toplam ödüllü turnuva, 15 Eylül Pazar günü tekler finaliyle sona erecek.





- Jaziri ve Moutet ana tabloda





American Express İstanbul Challenger TED Open'da erkekler tenisinde dünya sıralamasında ilk 100 içinde bulunan beş oyuncu korta çıkacak.

Bu yıl Wimbledon'da dördüncü tur oynayan 21 yaşındaki Fransız oyuncu Ugo Humbert, turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek. Dünya sıralamasında 63. sırada bulunan Humbert'in kariyerinde dört challenger şampiyonluğu bulunuyor.

Son şampiyon Fransız Corentin Moutet (83), TED kortlarında unvanını korumak için sahaya çıkacak. İlk 100’de yer alan İspanyol Marcel Granollers (91), Rumen Marius Copil (93) ve Fransız Antoine Hoang da (98) şampiyonluk kovalayacak.

2016 ve 2017 şampiyonu Tunuslu Malek Jaziri, American Express İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü şampiyonluk kupası için ter dökecek. Turnuvayı 2011'de zirvede bitiren tecrübeli Özbek tenisçi Denis Istomin de bir kez daha kupayı kaldırmayı çalışacak.

Zorlu organizasyonda Türkiye'yi dört milli tenisçi temsil edecek. Burak Can Yılmaz eleme tablosunda, Marsel İlhan, Mert Naci Türker ve Baran Cengiz de ana tabloda "wild card" ile mücadele verecek.





- Durmuş: "Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi"





Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli payı olduğunu belirtti.

İstanbul Enternasyonal olarak 1946 yılında başlayan turnuvanın, köklü tarihi ile bir tenis geleneğini temsil ettiğini belirten Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Geride kalan 70 yılda Gottfried Von Cramm'den Bob Hewitt'e, Roy Emerson'dan Ilie Nastase'ye, Tim Henman'dan Nikolay Davydenko'ya ve Grigor Dimitrov'dan Alexander Zverev'e birçok yıldız ismi ağırlayan organizasyon, Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi oldu. Türk tenisini yöneten kurum olarak Türkiye Tenis Federasyonu, ülkemizde düzenlenen her organizasyona imkanları ölçüsünde destek vermekte, tüm kurulları ile bu turnuvaların en iyi şekilde düzenlenmesi için katkı sunmaktadır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi American Express İstanbul Challenger TED Open ve benzeri uluslararası organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceğiz."

American Express İstanbul Challenger TED Open'ın 2003 yılında ATP tarafından "dünyadaki en iyi challenger organizasyonu" seçildiğini belirten TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz da organizasyonu 71. kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Tınaz, "TED Spor Kulübünün Türk tenisine armağanı olan bu organizasyonu gelecek yıllara taşıyabilmek en büyük arzumuzdur." şeklinde görüş belirtti.



