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İstanbul’da UEFA Süper Kupa heyecanı dorukta!

İstanbul’da UEFA Süper Kupa heyecanı dorukta! UEFA Süper Kupa sahibini buluyor…

Spor 14.08.2019, 10:47 Emir Yılmaz
İstanbul’da UEFA Süper Kupa heyecanı dorukta!
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İstanbul’da UEFA Süper Kupa heyecanı dorukta! 

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarının karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 44’üncüsü İstanbul’da Vodafone Park’taki tarihi gecede gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ve ekibi yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde tüm gelişmeler anbean haberimizde olacak…

Liverpool ve Chelsea Muhtemel 11'ler

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keita, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovacic; Pedro, Barkley, Pulisic; Giroud.

Liverpool Teknik Direktörü:"İstanbul Liverpoll İçin Çok Önemli"

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’un maç öncesi açıklamaları:

“İstanbul’un bizim için önemi çok büyük. 2005 yılındaki maçımızı kimse unutmuyor. Aynı kişiler değiliz, farklı kişileriz. İstanbul, futbol için her zaman güzel bir yer. Bir ara Galatasaray’la oynamıştık. Çok ateşli bir maçtı. Türkiye’de de Liverpool taraftarları var, biliyoruz. Bizim için İstanbul’u önemli kılıyor. 2 taraf da bu maçı kazanmak istiyor. Önümüzdeki sezon final İstanbul’da olacak. Üç sezon önce burada olacağımızı söyleseydiniz bana çok uzak gelebilirdi, önümüzdeki yılın maçı da bana çok uzak geliyor”
 

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