İstanbul’da UEFA Süper Kupa Liverpool’un
UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.
UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.
Penaltılar
Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+)
Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Stephanie Frappart xxx, Manuela Nicolosi xxx, Michelle O’Neill xxx, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)
Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott
Teknik Direktör: Jürgen Klopp
Chelsea: Kepa xx, Cesar Azpilicueta xx, Kurt Zouma xx, Andreas Christensen xx (Tomori dk. 85 x), Emerson xx, N’Golo Kante xx, Jorginho xxx, Mateo Kovacic xx (Barkley dk. 102 x), Christian Pulisic xx (Mount dk. 74 x), Pedro xx, Olivier Giroud xxx (Abraham dk. 74)
Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour
Teknik Direktör: Frank Lampard
Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)
Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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