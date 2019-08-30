İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde K Grubu’nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, K Grubu’nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile eşleşti. Grup maçları 19 Eylül’de oynanan ilk hafta müsabakaları ile başlayacak. Siyah-beyazlıların rakiplerine bakıldığı Braga bu kupanın deneyimli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Wolverhampton ise geçtiğimiz sezon Premier Lig’de büyük sürpriz yapan ekiplerdendi. Slovan Bratislava da ligini şampiyon tamamladı.

BRAGA

Beşiktaş’ın grup aşamalarında en ciddi rakiplerden biri olan Braga, Portekiz Ligi’ni geçen sene 4. sırada tamamladı. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Brondby’i eleyen Portekiz temsilcisi, play-off turunda ise Spartak Moskova’yı geçerek gruplara kaldı. Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto’nun çalıştırdığı Braga, maçlarını da Braga şehrinde bulunan 30 bin 286 kapasiteli Municipal de Braga Stadı’nda oynuyor. 2 Portekiz Kupası, 1 kez de Portekiz Ligi şampiyonluğu bulunan Braga’da en pahalı futbolcu olarak ise 9 milyon Euro değeriyle Ricardo Horta dikkat çekiyor.

WOLVERHAMPTON WONDERERS

Wolverhampton, geçen yıl ligi 7. sırada bitirdi ve bu yıl Avrupa Ligi’nde gruplara katılabilmek için 3 eleme müsabakasına çıktı. 2. Eleme Turu’nda Crusaders, 3. Eleme Turu’nda ise Pyunid’i saf dışı bırakan turuncu-siyahlılar, play-offta ise İtalyan ekibi Torino’yu geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Premier Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşayan Ada ekibi, 4 kez FA CUP ve 2 kez de İngiltere Lig Kupası şampiyonu kazandı. Nuno Espirito’nun teknik direktörlük görevini üstlendiği Wolverhampton, maçlarını 28 bin 525 kişilik Molineux Ground Stadı’nda oynuyor. İngiliz ekibinde en değerli futbolcu olarak ise 45 milyon Euro güncel piyasa değeri ile 22 yaşındaki Ruben Neves bulunuyor.

SLOVAN BRATİSLAVA

Slovakya takımlarından olan Slovan Bratislava, geçen sezon ligde şampiyon olarak tamamladı. Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk eleme maçında karşılaştığı Karadağ ekibi Sutjeska’ya elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu’nda Kosova ekibi Feronikeli’yi turnuvanın dışına iten Bratislava, 3. Eleme Turu’nda ise Dundalk’ı geçti. Slovak ekibi, play-off turunda ise Yunanistan ekibi PAOK’u geçerek, grup aşamalarına katılma hakkı kazandı. Teknik Direktörlük görevini Jan Kozak’ın yaptığı Bratislava, daha önce 9 kez Slovakya Lig şampiyonluğu yaşarken, 8 kez de Slovakya Kupası’nı müzesine götürdü.

Slovak ekibi, maçlarını Bratislava şehrinde bulunan 30 bin 87 seyirci kapasiteli Tehelne Pole Stadı’nda oynuyor. Takımın en pahalı futbolcusu olarak ise 1 milyon Euro değerindeki Moha göze çarpıyor.

(İHA)