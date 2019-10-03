Son Dakika
“Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı“
Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi!
Gol düellosu Liverpool’un: 4-3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Basketbol Erkekler Federasyon Kupasında Mamak Belediye çeyrek finalde

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti

- Türkiye'de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının ve İtalya Serie A kulüplerinden Sassuolo'nun sahibi Giorgio Squinzi öldü

Spor 03.10.2019, 01:58
İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
banner63

ROMA (AA) – İtalya’nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo’nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören Squinzi, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkede 2012-2016 yıllarında İtalya Sanayi Konfederasyonu’nun (Confindustria) başkanlığını yapan Squinzi, Türkiye’de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının sahibi ve üst yöneticisi konumundaydı.

- Fanatik Milan taraftarı ama takımı farklı

Futbola ilgisiyle ve fanatik derecede Milan taraftarı olmasıyla bilinen Squinzi, Serie A’da son yıllarda performansıyla dikkati çeken Sassuolo kulübünün 2002’den bu yana sahibiydi.

Squinzi, yeşil-siyahlı kulübü satın aldığında, takım Serie C’de (3. lig) mücadele ediyordu. Sassuolo, her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. 2013 yılında Serie A’ya yükselen Sassuolo, genellikle orta sıralarda yer alan bir grafik çiziyor.

Giorgio Squinzi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Sassuolo Belediyesi’nin, cenaze gününde bir günlük yas ilan edeceği belirtildi.

#Giorgio Squinzi #mapei #Sassuolo
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@