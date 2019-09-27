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ITF'ten Can Üner'e ödül

- Uluslararası Tenis Federasyonu, milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörü Can Üner'e "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü" verdi

Spor 27.09.2019, 18:30
ITF'ten Can Üner'e ödül


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörü Can Üner'e "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü" verdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen ITF'in genel kurulunda toplanan komisyonun, Can Üner'i "2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü"ne layık gördüğü belirtildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun önerisiyle aday gösterildiği ödüle layık görülen Can Üner'in bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle törene katılamadığı ve ödülünü kendisinin yerine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un aldığı aktarıldı.

Can Üner, yaptığı açıklamada, Türkiye Tenis Federasyonuna yanında olduğu için teşekkür ederek, "Onların destekleri ve inançları olmadan bu başarı olmazdı. Daha da iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum, Çağla'ya da çok güveniyorum. İnşallah Türk tenisine daha da fazla katkım olur bundan sonraki zamanlar için. Ayrıca desteklerini esirgemeyen ENKA Spor Kulübüne de teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Cengiz Durmuş ise çok gurur verici bir ödülü Can Üner'in yerine aldığını aktararak, "Sporcuları, antrenörleri ve hakemleriyle Türk tenisi yükselen ivmesini her geçen gün arttırıyor, arttırmaya da kuşkusuz devam edecek. Kurduğumuz sistemde meyvelerini topladığımız başarılardan dolayı oldukça mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

#2019 Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü #Antrenör #Can Üner #Cengiz Durmuş #Çağla Büyükakçay #ITF #ödül #tenis #Uluslararası Tenis Federasyonu
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