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Ivanildo Fernandes Trabzonspor’da

Trabzonspor, Sporting’den Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes’i kadrosuna kattı.

Spor 02.08.2019, 22:51 02.08.2019, 23:07
Ivanildo Fernandes Trabzonspor’da

Trabzonspor, Sporting’den Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes’i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 540.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak, 60.000 EUR ödenecektir" denildi.

(İHA)

#trabzonspor transfer haberleri #Portekizli futbolcu Ivanildo Fernande #Ivanildo Fernandes Trabzonsporda
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