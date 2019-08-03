Ivanildo Fernandes Trabzonspor’da

Trabzonspor, Sporting’den Portekizli futbolcu Ivanildo Fernandes’i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 540.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak, 60.000 EUR ödenecektir" denildi.

(İHA)