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"İyi bir takım kurduk"

- Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy: "(Trabzonspor maçı) Eminim en iyi şeklide mücadele edip, evimizdeki maçtan galip ayrılacağız" -"En iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz" -"Volkan Demirel camiamızın evladı. Ali başkanın onunla konuştukları var. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir"

Spor 29.08.2019, 12:45


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, iyi bir takım kurduklarını söyledi.

Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfının Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor ile Süper Lig'in 3. haftasında yapacakları maç öncesinde bazı futbolcularının sakat olmasının sorulması üzerine Özsoy, "Sakatlıklar bu işin içinde var. Dolayısıyla biz bir bütünüz, takım olarak iyiyiz. Trabzonspor da istim üstünde. Eminim en iyi şeklide mücadele edip, evimizdeki maçtan galip ayrılacağız." diye konuştu.

Semih Özsoy, sportif direktörleri Damien Comolli'nin transfer çalışmalarıyla ilgili gerektiğinde açıklama yaptığını hatırlatarak, "Transferde birkaç günümüz kaldı. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp, halletmeye çalışıyoruz. Ali (Koç) başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı, o ruhu kaybetmemek." ifadelerini kullandı.

Transferde Fenerbahçe'nin şartlarını gözeterek hareket ettiklerini aktaran Özsoy, "Oyuncular olabilir, önemli olan Fenerbahçe'mizin şartlarına uyması. Çalışılıyor, bugünden yarına birçok şey sonuçlanabilir." şeklinde görüş belirtti.

Semih Özsoy, sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in durumuyla ilgili soruya, "Volkan Demirel camiamızın evladı. Zaten kendisi ile görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir." yanıtını verdi.


#fenerbahçe #futbol #Semih Özsoy #süperlig
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