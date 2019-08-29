"İyi ve hazır bir takımız"
- BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Taraftarımızın önünde oynayacağımız Alanyaspor maçında galip gelmek istiyoruz"
İSTANBUL (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Alanyaspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.
Sezona UEFA Avrupa Ligi elemeleriyle başladıklarını hatırlatan Gevrek, "UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynadık. Yaptığımız 4 maçtan 2 galibiyet, bir beraberlik bir de mağlubiyetle ayrıldık. Bana göre bu da Malatya açısından önemli bir olay. Türk futbolu adına da burada değer kattık. Artık Avrupa Ligi'ni bıraktık, Süper Lig'e döndük." diye konuştu.
Süper Lig'deki ilk maçlarında Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiklerini, ikinci haftadaki Trabzonspor karşılaşmasını ise iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini dile getiren Gevrek, "Bu hafta Alanyaspor maçı var. Taraftarımızın önünde oynayacağımız Alanyaspor maçında galip gelmek istiyoruz. Alanyaspor iyi bir takım, iyi bir başlangıç yaptı. Biz de iyi ve hazır bir takımız. Taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarımızla beraber inşallah Alanyaspor maçında galip geliriz." ifadelerini kullandı.
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