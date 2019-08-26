İzmir'de "Çocuk Atletizm Projesi" semineri

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğünce 2014 yılından bu yana yürütülen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi” ilk kez yoğun talep nedeniyle eğitim ve öğretim dönemi dışındaki bir tarihte İzmir’ de organize edildi. Atatürk Stadyumu altında bulunan Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneğine ait olan salonun da gerçekleştirilen seminere 83 kursiyer katıldı.

196 ülkede uygulanan “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi 24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde İzmir’ de organize edildi. Seminere İzmir dışında, Muğla, Samsun, Çorum, Sivas, Erzurum illerinde ikamet eden 83 kursiyer katıldı. Kursiyerlere teori ve uygulamalı derler verildi. Uygulama bölümüne Görece Mustafa Kemal ilk ve Orta Okulundan 60 çocuk katıldı. Uygulamaya katılan geleceğimizin teminatı olan 60 çocuk eğlenceli atletizm oyunları ile tanıştırıldı.

AÇILIŞ NECDET AYAZ'DAN

Seminerin açılışını Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığınca desteklenerek Çocuk Oyunları Koordinatörlüğümüzce 2014 yılından bu yana yoğun bir program dahilinde gerçekleştirilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesine yapılan yoğun taleplerin bizleri mutlu ettiğini söyledi. Ayaz konuşmasına şöyle devam etti, “ Bu önemli projeyi Türkiye’nin her yerine taşımak için çabamızı ilk gündeki gibi aynı heyecan ile sürdürüyoruz. Sağlıklı nesiller ve büyük şampiyonlar için attığımız adımların geri dönüşlerinin muhteşem olacağına da inanıyoruz.”

Ayaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu proje ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çağımızın belası olarak görülen Madde ve Teknoloji bağımlılıklarından korunabilmesine katkı verilebilmesi ve Obezite ile mücadele edebilmelerine destek olunabilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca yeteneğin keşfedilerek gelecekteki şampiyonlarımız olabilmesi hedeflenmektedir. Projeye dahil edilen eskimeyen değerlerimiz de davet edilerek vefa borcu ödenebilmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayıdır ki Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar ve ekibine, ihtiyaç duyulan maddi ve manevi desteği esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor Kurslarına “Çocuk Atletizmi” projesini “Modül” olarak dahil edilmiş olmasıyla seminere katılan kursiyerlere istihdam yaratılmış olmasından dolayı da Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a teşekkür ediyoruz. Ayrıca tatil döneminde bu seminerin yapılabilmesini ısrarla istemiş olan 83 katılımcıya, salonlarını tahsis etmiş olan Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Dernek Başkanı Sayın Raci Köprülü ve Yönetimine teşekkür etti.”

TEORİ VE UYGULAMA DERSLERİ

Seminerin “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri Çocuk Atletizmi eğitmenlerinde, Öğretmen ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın ile Antrenör Melihşah Katman tarafından verildi. Halkapınar’ı Spor Salonunda gerçekleştirilen uygulama bölümüne katılan 60 çocuğa eğlenceli çocuk atletizmi oyunları da, teori derslerini veren eğitmenimiz nezaretinde seminere katılan 83 kursiyer tarafından yaptırıldı.

Projeye Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen, “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersi, Özel Batıkent Kaynak Anadolu Lisesi’nden Psikolog Gözde Erdem, “Fair-Play” dersi ise Öğretim Görevlisi ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.

ESKİMEYEN DEĞERLER UNUTULMADI

“Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen “Eskimeyen Değerler” bölümüne; Türk atletizminin efsane ismi İsmail Akçay, milli atletlerimizden Ali Kara, Prof. Dr. Oğuz Karamızrak, Prof. Dr. İsmail TÜRKAN, İrfan Özdemir ve uluslararası hakemimiz Mehmet Şen davet edildi. Davet edilen eskimeyen değerlerimiz, slayt ortamında kursiyerlere tanıtıldı ve Atletizm Federasyonu’nca yaptırılan plaket ile ödüllendirildiler.

Eskimeyen değerlerin ödülleri de, Karar Grubunun Üyesi Prof. Dr. Doğan Demirhan, Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneğinin Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özdemir, Organizasyon Grup Üyeleri Gülten Aya, Zeynep Özyılmaz, Kübra Işlak ve Eğitmenimiz Melihşan Katman’ ın öğretmen eşi Rahime Katman tarafından verildi.

KURSİYERLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Kursiyerler kendilerine kura ile verilen konuların sunumları yapıldıktan sonra gerçekleştirilen tören ile kursiyerlere sertifikaları Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi. Sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor kurslarına “Modül” olarak dahil edilen Çocuk Atletizmi projesini, aranan koşulları yerine getirmeleri halinde ücreti mukabilinde kurs açabilme hakkını da elde etmiş oldular.