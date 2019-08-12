İzmir’in gurur tablosu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün dokuz başarılı sporcusu, farklı dallarda dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün dokuz başarılı sporcusu, farklı dallarda dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı. 36 dalda faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlı dokuz sporcu dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil edecek.
FRANSA, DUBAİ VE İSVEÇ YOLCULARI
TEKVANDO SPORCULARI İSVEÇ VE ÖZBEKİSTAN’A GİDİYOR
Büyükşehir Belediyesinin tekvando branşında mücadele eden diğer iki sporcusu Mehmet Efe Özdemir ve Pınar Yiğitalp de 7-10 Ağustos tarihleri arasında Özbekistan’da yapılacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi sporcuları Engelli Boccia branşında da uluslararası arenaya çıkacak. 22-29 Eylül tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’ndeki Bölgesel Açık Boccia Şampiyonası’na katılacak olan Sinem Gökten, ülkemizi temsil edecek isimlerden biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün diğer lisanslı Boccia sporcusu Mustafa Özkan ise 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İspanya’daki Engelli Boccia Avrupa Şampiyonası’na katılacak. Özkan aynı zamanda Türk Milli Takımı’nda yer alıyor.
İKİ SPORCU ANTALYA YOLCUSU
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu Selin Durgut da önümüzdeki günlerde milli takım seçmelerine katılacak. Bu seçmelerde birincilik elde ederse, İzmir’in başarılı sporcularından Alper Öztürk ile birlikte 30 Mart-07 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmesi planlanan Dünya Down Sendromlular Cimnastik Şampiyonası’na gidecek.(İHA)
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