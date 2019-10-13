Japonya Grand Prix’si Valtteri Bottas’ın
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 17. ayağı olan Japonya Grand Prix’sini Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 17. ayağı olan Japonya Grand Prix’sini Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Formula 1’de sezonun 17. yarışı heyecanı Japonya’da yaşandı. Japonya’nın Mie şehrinde bulunan 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti’nde 52 tur üzerinden yapılan yarışı Mercedes pilotu Bottas 1:21’49.755 zamanla birinci sırada bitirdi. Bottas böylece bu sezon 3. kez zirvede yer aldı.
Yarışları Ferrari’nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ikinciliği, Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.
Formula 1’de sezonun 19. yarışı 27 Ekim’de Meksika’da düzenlenecek.
Öte yandan Mercedes takımı, Japonya’da aldığı sonuçlarla sezonun bitmesine 4 yarış kala takımlar şampiyonluğunu ilan etti.
Japonya Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında durum şöyle oldu:
PİLOTLAR KLASMANI
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 274
3 - Charles Leclerc (Monako): 223
4 - Max Verstappen (Hollanda): 212
5 - Sebastian Vettel (Almanya): 212
TAKIMLAR KLASMANI
1 - Mercedes: 612
2 - Ferrari: 435
3 - Red Bull: 323(Oğuzhan Ort/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2