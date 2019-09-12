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Judo: Gençler Avrupa Şampiyonasında Salih Yıldız, altın madalya kazandı.
- Milli judocu Salih Yıldız, Avrupa Şampiyonu oldu
Spor 12.09.2019, 19:14 12.09.2019, 19:31
İSTANBUL (AA) - Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız, altın madalya kazandı.
Finalde Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih Yıldız, rakibini ipponla yendi ve Avrupa Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.
Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder beşinci olurken, kadınlar 57 kiloda Zeliha Cinci ikinci tur maçını altın skorda kaybetti ve elendi.
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