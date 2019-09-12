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Judo: Gençler Avrupa Şampiyonasında Salih Yıldız, altın madalya kazandı.

- Milli judocu Salih Yıldız, Avrupa Şampiyonu oldu

Spor 12.09.2019, 19:14 12.09.2019, 19:31
Judo: Gençler Avrupa Şampiyonasında Salih Yıldız, altın madalya kazandı.

İSTANBUL (AA) - Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız, altın madalya kazandı.

Vantaa kentinde 44 ülkeden 156 kadın ve 202 erkek olmak üzere toplam 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Salih Yıldız, ilk turda Belaruslu Ruslan Halavachou'yu altın skorda ipponla yendi. İkinci turda İngiliz Joshua Giles karşısında waza-ari puanıyla bir üst tura çıkan Yıldız, çeyrek final müsabakasında Rus Semen Kurtashov'u ipponladı ve finalist oldu.

Finalde Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih Yıldız, rakibini ipponla yendi ve Avrupa Şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder beşinci olurken, kadınlar 57 kiloda Zeliha Cinci ikinci tur maçını altın skorda kaybetti ve elendi.

#salih yıldız #judo #Gençler Avrupa Judo Şampiyonası
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