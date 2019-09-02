Kadıköy’de beraberlik rüzgarı esti

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

1. dakikada ceza yayı üzerindeki Kruse’un ara pasında ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’dan döndü.

8. dakikada sağ taraftan Deniz’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tolga’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’dan geri döndü.

13. dakikada Ozan’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz’in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Kruse’un kale önündeki Rodrigues’e pasını verdi. Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ kanattan Avdijaj’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Ekuban’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

31. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Advijaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’a çarparak kornere gitti.

34. dakikada Zanka’nın arkaya sektirdiği topla buluşan Nwakaeme’nin ceza sahası içerisine sol taraftan girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada sol tarafta Kruse’u, Muriqi ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse’un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Tolga’nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan’ı geçen Rodrigues’in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Kruse’un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muriqi’nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

50. dakikada Pererira’nın uzun pasında Sosa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına tokatladı.

53. dakikada sağ çaprazdan Tolga’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Kruse’un kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme’nin rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Nwakaeme’nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’a çarparak kornere gitti.

88. dakikada ceza yayı önünde topu önünde bulan Yusuf Sarı’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alkes Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xx, Zanka xx, Jailson xx, Dirar xx, Tolga xx, Emre xx, Deniz xx (Zajc dk. 69 x), Rodrigues xxx (Ferdi dk. 73 x), Max Kruse xx (Mevlüt dk. 83 ?), Muriç xx

Yedekler: Harun, Sadık, Serdar, Murat, Alper, Tolgay, Mehmet Ekici

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak x (Yusuf Sarı dk. 71 x), Sosa xx, Avdijaj xx (Doğan dk. 46 x), Nwakaeme xx, Ekuban xxx, Sörloth xx (Koray dk. 82 ?)

Yedekler: Erce, Abdurrahim, Fernandes, Campi, Ahmet Canbaz, Mikel, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sosa, Nwakaeme, Uğurcan (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe)

(Bora Akyol - Uygar Aydın- Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)