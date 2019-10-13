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Kadıköy’de bin 796 gün sonra milli heyecan
A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda sahaya çıktı.
Spor 11.10.2019, 23:56
A Milli Futbol Takımı, bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu’nda sahaya çıktı.
Ay-yıldızlılar, Kadıköy’deki ilk maçını 10 Kasım 1993 tarihinde Norveç ile oynadı ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Milliler, bu statta Arnavutluk müsabakası ile birlikte çıktığı 17. maçında 9. galibiyeti aldı. Milli takım geride kalan karşılaşmalarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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