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Kadıköy’de üç büyüklere geçit yok

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 47 maçtır Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirmenin, Trabzonspor ise 8 bin 45 gün sonra Saraçoğlu’ndan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Spor 31.08.2019, 11:56 31.08.2019, 12:40
Kadıköy’de üç büyüklere geçit yok
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Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 47 maçtır Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirmenin, Trabzonspor ise 8 bin 45 gün sonra Saraçoğlu’ndan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yarın sahasında 21.45’te Trabzonspor’u konuk edecek. Kritik mücadelede düdük ise Fırat Aydınus’ta olacak. Evinde Trabzonspor’a karşı 22 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 10 da beraberlik çıkardı. Trabzonspor ise Kadıköy’deki son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla aldı. Öte yandan Fenerbahçe, bordo-mavilerle evinde oynadığı son 7 maçın 6’sından sahadan beraberlikle ayrılık 1 de galibiyet çıkardı.

KADIKÖY 47 MAÇTIR DÜŞMÜYOR

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilmeme serisi ise 47 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 22 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kadıköy’de Trabzonspor 14 maçlık yenilmezlik serisi ile Fenerbahçe ise 6 maçlık galibiyet serisi ile çıkacak.

VEDAT MURİQİ BİR İLK PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezonu gol krallığında Diagne’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Kosovalı skoreri Vedat Muriqi, ilk iki haftada 2 kere gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de Çaykur Rizespor formasıyla geçtiğimiz sezonun son dört haftası ve sarı-lacivertli forma ile de yeni sezonun ilk iki haftasında fileleri havalandıran ve 6 maçtır gol sevinci yaşayan Muriqi, kariyerinde Trabzonspor’a karşı 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Kosovalı golcünün kariyerinde ise hiç Trabzonspor galibiyeti bulunmuyor.

YANAL, KARAMAN’A KARŞI İLK ZAFERLERİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Kariyerlerinde birbirlerine kaşı 2 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcılar, yarın 3. kez kozlarını paylaşacak. Karaman, 2008 yılında Konyaspor’un başında Yanal’a karşı galibiyet sevinci yaşarken, Yanal ise geçen sene Kadıköy’de oynanan son maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

#Trabzonspor #Yanal Karamana karşı ilk peşinde #fenerbahçe #Spor Toto Süper Lig #futbol #spor
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