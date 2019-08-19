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Kadıköy’de yeniler ilk 11’de

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy’de ilk 11’de yer aldı.

Spor 19.08.2019, 20:32 19.08.2019, 20:40
Kadıköy’de yeniler ilk 11’de
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Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy’de ilk 11’de yer aldı.

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep’i ağırladığı müsabakada yeni transferler ilk kez resmi bir maçta ilk 11’de yer aldı. Yeni transferler Altay, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues daha önce Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarken bir diğer yeni transfer Zanka ise ilk kez Gazişehir Gaziantep karşısında Kadıköy’de sahaya çıktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

#istanbul #Rodrigues #Vedat #Kruse #Zanka #Altay #fenerbahçe #Kadıköyde yeniler ilk 11de
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