Kadın basketbolunda 40. sezon başlıyor
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu - Ligde 13 kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez kupayı müzesine götürerek rekor kırdı - Fenerbahçe, son 14 sezonda 11 kez şampiyonluk ipini göğüsledi - Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı
İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Bu sezon "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanmaya başlayacak ligde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.
Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.
Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.
Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
- Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 14 sezonda 11 kez ipi göğüsleyen Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı geçti.
2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 14'e çıkardı.
- Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.
- Lig şampiyonları
Ligde geride kalan 39 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon 1980-1981 ODTÜ 1981-1982 ODTÜ 1982-1983 ODTÜ 1983-1984 Beşiktaş 1984-1985 Beşiktaş 1985-1986 MTA 1986-1987 MTA 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 İstanbul Üniversitesi 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Galatasaray 1991-1992 Galatasaray 1992-1993 Galatasaray 1993-1994 Galatasaray 1994-1995 Galatasaray 1995-1996 Galatasaray 1996-1997 Galatasaray 1997-1998 Galatasaray 1998-1999 Fenerbahçe 1999-2000 Galatasaray 2000-2001 BOTAŞ 2001-2002 Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ 2003-2004 Fenerbahçe 2004-2005 Beşiktaş 2005-2006 Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Fenerbahçe 2013-2014 Galatasaray 2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi 2017-2018 Fenerbahçe 2018-2019 Fenerbahçe
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