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Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

- Türkiye'yi Rusya'daki Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 6 sporcu temsil edecek

Spor 01.10.2019, 12:00
Kadın boksörler madalya için ringe çıkacak

ANKARA (AA) - Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Rusya'nın ev sahipliğinde 3 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Ulan Ude kentindeki şampiyonada Türkiye'yi, 6 sporcu temsil edecek.

14 Ekim Pazartesi günü sona erecek şampiyonada milli formayı giyecek sporcu ve sıkletleri şöyle:

51 kilo: Buse Naz Çakıroğlu

57 kilo: Satı Burcu

60 kilo: Sema Çalışkan

69 kilo: Busenaz Sürmeneli

75 kilo: Şennur Demir

81 kilo: Elif Güneri

#boks #Kadın Boks Milli Takımı #Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası #Şennur Demir
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