Kadın Güreş milli Takımımızın hedefi büyük

Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı’nın teknik direktörü Efraim Kahraman, “Hedefimiz büyük.” dedi.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası’nın hazırlıklarını Ankara’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde sürdüren Kadın Milli Takımı’nın teknik direktörü Efraim Kahraman, açıklamalarda bulundu.

KIZLARIMIZIN MORALİ İYİ

Kahraman, geçen yıl Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kadınlarda 3 madalya birden alarak Türk güreş tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çekti. Takımda birlik ve beraberlik ortamının bulunduğunu vurgulayan Kahraman, “Kızlarımızın morali de iyi. Az bir süre kaldı. Hedefimiz büyük. Eryaman’da yaklaşık 2 yıl önce kamp yapmıştık, 2017 Dünya Şampiyonası’na hazırlanmıştık. İlk dünya şampiyonu buradaki kamptan sonra çıktı. İnşallah burada da yine nice dünya şampiyonları çıkar. Beklentimiz çok, başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.